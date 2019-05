Am Wochenende : Besucher erleben den Steinbruch hautnah

Einmal auf den Bagger klettern - auch das gehört zu den Steinbruchtagen der Kalkwerke Oetelshofen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Die Natursteinbrüche Bergisch Land laden am Wochenende auf das Gelände in Oetelshofen ein.

Immer dann, wenn die Kalkwerke Oetelshofen und die Natursteinbrüche Bergisch Land zu den „Steinbruchtagen“ (Samstag, 24., und Sonntag, 25. Mai,) einladen, gibt’s dort für alle was zu gucken. Und das nicht nur unten, sondern auch von oben mit dem Helikopter. Keinesfalls übersehen wird man den Komatsu PC 4000, der Riesenbagger ist schließlich der größte in ganz Deutschland. So nahe wie an diesem Tag darf man ihm sonst nicht kommen. Und wer ihn mal anfassen möchte, der kann auch das.

In Steinwelten wandeln? Ja, das kann man bei den Natursteinbrüchen Bergisch Land nahezu jeden Tag. Aber sich dazu auch noch inmitten von über 100 Ausstellern inspirieren lassen und mit dem Kopf voller Ideen nach Hause zu kommen: Das ist schon außergewöhnlich. Naturstein liegt im Trend. Bodenplatten verlegen, Gartenteiche anlegen, Wege pflastern – all das scheint zunehmend in Eigenregie stattzufinden. Deshalb gibt’s nicht nur Steinzeug in üppiger Auswahl, sondern auch Kunst und Floristisches. Die „Steinbruchtage“ locken mit Hubschrauberrundflügen, kreativem Ambiente und Expertenwissen. Und mit Abenteuern für die jüngsten Besucher, die sich im Schatten der Steinbruchkulisse austoben können. War es vor zwei Jahren eine Hüpfburg, so ist es diesmal gleich eine komplette Steinbruchlandschaft. Dazu wird auch noch die Junior-Uni mit Kalk-Experimenten am Start sein. Mit der Bimmelbahn geht’s bis zum Steinbruchrand und mit dem Shuttlebus auch drumherum.

Info

Einer, der das alles stoisch beäugen wird, ist Uhu Uwe. Um seinen Vorgänger hatte Waldpädagogin Uta Wittekind im vergangenen Sommer getrauert – und nun ist der Junior am Start. Noch hat der den sprichwörtlichen Schalk im Nacken und dass darf er in seinem jugendlichen Alter auch. Mit zehn Wochen noch beinahe vom „Babyflaum“ umhüllt, wird das wohl der erste richtig große Auftritt für den kleinen Kerl werden. Direkt nebenan: Uhu-Experte Detlef Regulski.

Im Büro der Natursteinbrüche Bergisch Land laufen derweilen die Drähte heiß. Kurzentschlossene Aussteller wollen noch einen Standplatz ergattern und Kunden fragen danach, was denn überhaupt los ist im sonst so beschaulichen Hahnenfurth. Denn dort herrscht zu den „Steinbruchtagen“ üblicherweise der absolute Ausnahmezustand. Bürgersteige, Straßenränder und Hauseinfahrten: Da wird auch schon mal gerne dort geparkt, wo man es nicht tun sollte. „Wir können nur dringend dazu raten, die Shuttlebusse zu nutzen“, rät Boris Lange von „Natursteinbrüche Bergisch Land“ dazu, das Auto entweder in Mettmann auf dem Parkplatz von Fondium (ehemals Georg Fischer) oder im Büropark Dornap abzustellen.