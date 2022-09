Blaulicht in Wülfrath : Feuer in einem Fachwerkhaus in der Innenstadt - Vollalarm für die Feuerwehr

Feuer in einem Fachwerkhaus in der Innenstadt - Vollalarm für die Feuerwehr

Vollalarm für die Feuerwehr Wülfrath: Am Mittwochabend brannte ein Fachwerkhaus in der Innenstadt. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Wülfrath Vollalarm für die Feuerwehr Wülfrath am Mittwoch kurz nach 18 Uhr: In der Innenstand brannte ein Fachwerkhaus. Wegen der engen Bebauung war größte Eile geboten.

Sirenenalarm in Wülfrath am Mittwoch, kurz nach 18 Uhr: Die Feuerwehr hatte einen Brand in der Innenstadt gemeldet bekommen. Wegen der teils alten und eng zusammenstehenden Fachwerkhäuser wurde ein Vollalarm ausgelöst.