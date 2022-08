Versorgung in Wülfrath : Stadt spendet Lebensmittel von Notunterkunft an Tafel

Wülfrath Die vorsorglich für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angeschafften Lebensmittel können nach dem Ablaufdatum nicht mehr für die Notunterkunft verwendet werden. Die Tafel ist weiterhin dringend auf Spenden zur Versorgung der Menschen angewiesen.

Der Haken: Die beschafften Lebensmittel unterliegen, wie in jedem Supermarkt, auch einem Mindesthaltbarkeitsdatum. „Diese Lebensmittel dürften wir dann nicht mehr zur Versorgung in der NUK einsetzen. Daher haben wir uns Gedanken gemacht, was damit passieren soll. Die hygienischen Vorgaben in Schule, Ogata und Kita sind richtigerweise so streng, dass wir die Essenportionen nicht einfach dorthin geben konnten“, führt Bürgermeister Rainer Ritsche aus. „Das Datum ablaufen lassen und die Portionen letztendlich in den Müll werfen zu müssen, ist aber auch keine Option gewesen“, ergänzt Sebastian Dahms, Vorsitzender des DRK Ortsverbandes. Gemeinsam entstand die Idee, diese Lebensmittel der Tafel Niederberg zukommen zu lassen. Dort, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung, ist die Freude über jede Spende groß, da die Zahl der Berechtigten steigt, gleichzeitig aber weniger Spenden eingehen.