Feuerwehr-Einsatz in der Innenstadt : 75.000 Liter Erftwasser für den Stadtpark

Grevenbroich Die anhaltende Trockenheit macht den Bäumen zu schaffen. Gut, dass es die Feuerwehr gibt. Die rückte auf Bitte des Stadtpark-Fördervereins jetzt in die grüne Lunge der Innenstadt aus und leistete erste Hilfe.

Der unter Leitung von Ehrenamtlern und mit Hilfe von Spezialisten wieder auf Vordermann gebrachte Stadtpark leidet unter der weiter anhaltenden Trockenheit. Und zwar so sehr, dass Michael Koch vom Förderverein des Parks jetzt die Feuerwehr verständigte. Die rückte umgehend an und versorgte Bäume und Sträucher mit reichlich Wasser, das aus der nahe gelegenen Erft gepumpt wurde.

Noch vor wenigen Jahren befand sich der Stadtpark in einem recht unordentlichen Zustand. Um dies zu ändern, hatte sich ein Förderverein gegründet. Mit Unterstützung von heimischen Garten- und Landschaftsbauern haben die Aktiven unter Leitung von Johannes Haas mittlerweile ihr Ziel erreicht und die Grünanlage wieder annähernd in den Zustand versetzt, den sie zur Zeit der Landesgartenschau (1995) hatte.

Am Tag nach der Übung mussten die Helfer zu einem Brand ausrücken, der sich in Folge der Trockenheit ereignete. An der Buchholzer Straße – unterhalb der L 213 – war am Dienstag Nachmittag eine Böschung in Brand geraten. „Gegen 14 Uhr breitete sich das Feuer dort auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern aus“, berichtet Feuerwehrsprecher Sebastian Draxl. Gemeinsam mit Kollegen aus Bedburg hatte der Löschzug Frimmersdorf-Neurath das Problem schnell im Griff.