Sommergefühl in Wülfrath : Die Summer Church geht aufs Finale zu

Am Auftaktwochenende der Summer Church stießen Pfarrer Thomas Rehrmann und Kantor Thomas Gerhold (rechts) gemeinsam an. Dieses Wochenende öffnet der Strand an der Kulturkirche ein letztes Mal für 2022. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath An diesem Wochenende gibt es noch einmal drei Konzerte am Strand der Evangelischen Kulturkirche. Der Eintritt ist frei. Danach ist Schluss für 2022.

Die Verlängerung des Sommergefühls geht nun bald zu Ende: 60 Kubikmeter Sand, eine Außenbühne, Bar und Möbel aus Europaletten, jeder Menge Musik und eine liebevolle Strand-Deko machten aus dem Vorplatz der Evangelischen Kulturkirche an der Tiegenhöfer Straße seit dem 12. August zu einer Strandlandschaft. An vier Wochenenden konnten die Besucher nicht nur das Beachfeeling, sondern auch leckere Cocktails und Snacks in Liegestühlen bei guter Musik genießen.

An diesem Wochenende, 2. bis 4. September, gibt es die letzte Gelegenheit für 2022, dieses Sommergefühl noch einmal zu erleben. Ab 17 Uhr ist der Strand geöffnet. Kinder können mit dem bereitgestellten Sandspielzeug Burgen bauen, bevor am Freitag und Samstagabend ab 19 Uhr, Sonntag ab 18 Uhr, das Programm auf der Bühne startet. Sollten die Abende vielleicht etwas kälter werden, liegen Decken zum Wärmen bereit. Jeder Abend endet mit einem gemeinsamen Abend-Segen.

Das erwartet die Gäste am finalen Wochenende der Summer Church: Am Freitagabend, 2. September,19 Uhr, ist Lutz Strenger zu Gast. Der Akkordeon-Spieler aus Heiligenhaus lebt nach eigenen Aussagen für die Musik. In seiner Welt dreht sich alles um 88 Tasten, manche schwarz, doch die Mehrheit weiß. „Geprägt wurde ich durch die Musik der Siebziger und Achtziger, Elton John, Queen und Billy Joel waren meine Helden“, sagt der Musiker, der mit acht Jahren die Musik – zunächst am Akkordeon – für sich entdeckt hat. Sein Programm umfasst natürlich die Musik seiner musikalischen Vorbilder, doch auch deutschsprachige Musiker wie Johannes Oerding, Peter Maffay oder Udo Jürgens haben es Strenger angetan.

Samstagabend, 3. September, 19 Uhr, wird die Cover-Rockband „Rimshot“ auf der Summer Church-Bühne für Stimmung sorgen. Die Mitglieder stammen aus, Wülfrath, dem Kreis Mettmann und Düsseldorf. Ihre Musik bezeichnen sie als authentisch, kernig, rockig und gitarrenlastig. Sie servieren ein musikalisches Menü an Rock‘n Roll von A wie „AC/DC“ bis Z wie „ZZ-Top“.

Den Abschluss bilden dann am Sonntag, 4. September, um 18 Uhr, Fragile Matt. Mit im Gepäck hat die Band Irish Folk. Erfrischend, gefühlvoll, fröhlich, lebendig und am besten live, so mögen es die Mitglieder von Fragile Matt. Mehrstimmiger Gesang umrahmt von fetzigen irischen und schottischen Tunes erwartet die Besucher am letzten Abend der Summer Church.