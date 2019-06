Nach erfolgreichem Auftakt in Wülfrath: : Evangelische Jugend bittet zum Gemeindebrunch

Wülfrath Aufgrund des erfolgreichen Auftakts im vergangenen September veranstaltet die Evangelische Jugend am Sonntag, 7. Juli, erneut einen Gemeindebrunch. „Es kamen viele Gäste zu uns, die sofort nach einem nächsten Mal gefragt haben“, erzählt Lukas Kauls, Jugendsprecher der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde.

Aufgetischt wird in der Kulturkirche an der Tiegenhöfer Straße 14 ab 9 Uhr. Am Buffet gibt es unter anderem Brötchen, Cornflakes, Obst, Joghurt, Waffeln und Fingerfood. Viele der Leckereien seien hausgemacht. „Natürlich bieten wir auch laktosefreie Produkte an“, erklärt Jugendleiterin Yvonne Schulter, die mit ihrem Team an Ehrenamtlichen den Brunch auf die Beine stellt.