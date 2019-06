Wirtschaft in Wülfrath : Jungunternehmer besichtigen Lhoist

Wülfrath Besonders beeindruckt waren die Wirtschaftsjunioren von der Größe des Tagebau.

(arue) Die Wirtschaftsjunioren Niederberg haben sich jetzt in Wülfrath bei der Firma Lhoist einen Eindruck von Werk und Steinbruch gemacht. Thomas Perterer, Leiter des Lhoist-Werks Flandersbach, führte die Besucher durchs Unternehmen: „Unsere Produkte sind Teil unseres täglichen Lebens und stehen am Anfang vieler wichtiger Wertschöpfungsketten“, erklärte er. Besonders beeindruckt waren die Gäste von den weiten Dimensionen des Tagebaus. Für die Region ist der Standort in Wülfrath eine wichtige Größe, erläuterte Perterer: „Unsere Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr eine Nettolohnsumme von rund 30 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit stärken wir die Kaufkraft in Stadt und Kreis.“ Eine Besichtigungsfahrt durch den Standort rundete den Besuch der Jungunternehmer ab.