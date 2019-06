Denkanstoß in Wülfrath : Netzwerk fordert: Mehr Frauen in die Politik

Wülfrath Die Frauenquote im Wülfrather Stadtrat liegt mit gerade mal 24 Prozent unter der des Kreistags.

(arue) Das Frauennetzwerk Wülfrath erwartet, dass der Anteil von Frauen im Stadtrat Wülfrath wesentlich erhöht wird und ruft die Parteien sowie die Wählergemeinschaft in einem offenen Brief zur paritätischen Besetzung der Wahllisten zur Kommunalwahl 2020 auf. Wie die Mitglieder des Frauennetzwerks weiter ausführen, liege der Anteil der Frauen im Bundestag nur noch bei 30,9 Prozent, im Kreistag Mettmann bei 29,5 Prozent. Der Frauenanteil im Stadtrat Wülfrath unterschreite diese Werte sogar noch und liege derzeit lediglich bei 24 Prozent. Daher appelliert das Frauennetzwerk für die Kommunalwahl 2020 an Parteien und Wählergemeinschaft, ein deutliches Zeichen für mehr Frauen in der Kommunalpolitik zu setzen.