Polizei fahndet in Wülfrath : Unbekannte heben Gullideckel ab

Polizei fahndet in Wülfrath

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wülfrath Die Täter zogen eine Spur der Verwüstung durch die Stadt: Eine Leitbake, einen Mast, mehrere Verkehrsschilder und einen Postkasten hatten die Unbekannten herausgerissen und auf den Boden geworfen.

(arue) In der Nacht zu Donnerstag, 20. Juni 2019, haben bislang unbekannte Täter an der Flandersbacher Straße in Wülfrath mehrere Verkehrszeichen sowie einen Postkasten beschädigt und zwei Gullideckel ausgehoben. Kurz vor dem Ortseingangsschild Wülfrath fanden Polizisten eine Leitbake sowie einen Mast mit einem Ortsdurchfahrtsschild auf der Fahrbahn und entfernten die Hindernisse von der Straße. Auch die beiden ausgehobenen Gullideckel setzten die Beamten wieder ein.