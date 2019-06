Fronleichnam : „Prozession könnte moderner werden“

METTMANN Beim Fronleichnamsfest setzten sich Mettmanns Katholiken auch kritisch mit ihren Traditionen auseinander.

Das Allerheiligste mit der Monstranz, die den Leib Christi in der Brothostie zeigt, wurde abwechselnd von den Mitgliedern des Seelsorgeteams getragen und von den Kolpingbrüdern und dem Offizierschor der St. Sebastianer begleitet. Unterbrochen wurde die Prozession am St.-Elisabeth-Haus, wo Pastor Sebastian Hannig den Segen für die Teilnehmer der Prozession, aber besonders für die Bewohner des Altenstiftes, spendete. Den Schlusssegen erteilte in der Morus-Kirche Monsgnore Herbert Ullmann.