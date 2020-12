Corona-Pandemie in Wülfrath : 25 positive Tests auf Covid-19 in Altenheim

Wülfrath Trotz strenger Maßnahmen und akribischer Einhaltung der Bestimmungen sind in der Pflegeeinrichtung der Bergischen Diakonie 17 Bewohner sowie acht Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt. Krankenhausaufenthalte brauchten nicht veranlasst zu werden.

In der Wülfrather Pflegeeinrichtung der Bergischen Diakonie, Haus August von der Twer, wurden nach umfangreichen selbstorganisierten Reihentestungen, zuletzt am 8. Dezember, 17 Bewohnerinnen und 8 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Alle PCR-Testungen wurden in enger Kooperation mit der dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht und den behandelnden Hausärzten in der Einrichtung durchgeführt.