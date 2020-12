Wülfrath : Neue Wohnhäuser für die Stadt

Wülfrath Das neue Wohngebiet mit Doppelhaushälften am Südrand wird die Adresse Haselnussweg bekommen. Es ist die Verbindung vom Schlehenweg zum Anemonenweg.

Im Jahr 1994 wurde ein Bebauungsplan erstellt, auf dessen Grundlage nun am Südrand das größte aktuelle Wohnbauprojekt mit 63 bis 67 Wohneinheiten als Doppelhaushälften in der Stadt realisiert werden soll. Das Gebiet wird die Adresse Haselnussweg bekommen und ist die Verbindung vom Schlehenweg zum Anemonenweg.

„Für Wülfrath ist es eine wichtige Entwicklung, dort zu bauen. Wenn wir bauen wollen, ist es dort die Lage, die sich am besten anbietet“, unterstreicht der Dezernent für Bauen und Planen, Stefan Holl, und ergänzt: „Uns wurde in Aussicht gestellt, dass die Verträge zwischen Bauträgern und Eigentümern bald unterzeichnet werden.“

Nur Rettungswagen, Feuerwehr und Müllabfuhr werden später eine schmale Zufahrt über die Kölnische Landstraße nutzen dürfen. Der Bauverkehr muss demnach über die einzige öffentliche Zufahrt, von der Kastanienallee kommend, über den im Jahr 2008 gebauten Schlehenweg geleitet werden. Holl hat Verständnis für Bedenken der Anwohner angesichts der zu erwartenden Einschränkungen: „Wenn ich am Schlehenweg wohnen würde, wäre ich auch nicht begeistert. Wir werden da mit größter Sorgfalt herangehen.“ Mit den Anwohnern sollen in den nächsten Tagen im Rathaus Gespräche geführt werden. Sie wurden eingeladen, um eine Klärung der Lage herbeizuführen. Es ist allgemein üblich, den Baustellenverkehr so zu führen, wie später auch der Verkehr zur künftigen Wohnbebauung rollen wird. Allerdings sind die Platzverhältnisse und das Fahrztempo, es gilt Schrittgeschwindigkeit zu fahren, in dem verkehrsberuhigten Bereich stark eingeschränkt.