Täter brechen Firmencontainer auf : Einbrecher in Wülfrath unterwegs

Zu mehreren Einbrüchen kam es in den vergangenen Tagen in Wülfrath. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wülfrath In den vergangenen Tagen kam es in Wülfrath vermehrt zu Einbrüchen: In einen Firmencontainer brachen Unbekannte am Dienstagabend ein, außerdem wurden zwei Wohnungen aufgebrochen.

Einbrecher haben sich am Dienstagabend, 8. Dezember, gewaltsam Zugang zu dem Containerkomplex einer Firma an der Dieselstraße verschafft. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter die Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Auch ein auf dem Gelände geparkter LKW wurde mutwillig beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt, wie hoch die Tatbeute ist, steht noch nicht fest.

In der Zeit von Freitagabend, 4. Dezember, bis Dienstagmittag, 8. Dezember, kam es in Wülfrath zu zwei weiteren Einbrüchen: in eine Souterrainwohnung am Föhrenweg sowie in eine Wohnung an der Wilhelmstraße.