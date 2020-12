Umweltschutz in der Kalkstadt : Gerd Schlüter ist Wülfraths neuer Klimaschutzbeauftragter

Wülfrath Zu seinen Aufgaben gehört der Klimaschutz in den Liegenschaften und Fahrzeugen der Stadt, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit. Die Stadt muss mit gutem Beispiel vorangehen und die Bürger motivieren.

Der Neue soll länger bleiben als seine Vorgänger, hofft die Verwaltungsspitze. Bürgermeister Rainer Ritsche und der Technische Dezernent Stefan Holl haben den neuen Klimaschutzmanager der Stadt, Gerd Schlüter, vorgestellt. „Klimaschutzmanager“ ist eine vom Land vorgesehene und für jeweils zwei Jahre geförderte Stabsstelle in den Rathäusern der Kommunen. Gerd Schlüter besetzt die Stelle in Vollzeit und ist bereits der Vierte auf diesem Posten. „Das ist für uns ein freudiger Anlass“, sagt Bürgermeister Ritsche zur Begrüßung. Schlüter habe eine „durchaus solide Ausbildung und Karriere“ hinter sich und im Vorstellungsgespräch überzeugt: „Er passt genau in mein Rathaus-Team“, findet Ritsche. Zu den Aufgaben des Klimaschutzmanagers gehört der Klimaschutz in den Liegenschaften und Fahrzeugen der Stadt, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit. „Die Stadt muss mit gutem Beispiel vorangehen und die Bürger motivieren, sich auch im Privaten für Klimaschutz zu interessieren“, so Ritsche. Die erste Amtshandlung von Gerd Schlüter war es, den Förderantrag für zwei E-Auto-Ladestationen („Wallboxen“) auf dem Rathausparkplatz auf den Weg zu bringen, denn die Frist sollte am 31. November ablaufen.