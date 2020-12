Kostenpflichtiger Inhalt: Sonntagseinkäufe in Mettmann, Erkrath und Wülfrath verboten : Die Läden müssen geschlossen bleiben

Dieses Jahr bleiben die Läden an den Adventssonntagen zu. Foto: dpa/Oliver Berg

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Das Oberverwaltungsgericht Münster hat entschieden: In Nordrhein-Westfalen wird es in diesem Jahr keine verkaufsoffenen Sonntage vor Weihnachten geben. Was bedeutet das für den lokalen Einzelhandel?