Konflikt in Wülfrath : Haselnussweg: Stadt sucht Ausgleich mit Anwohnern

Wülfrath Im Konflikt um die Erschließung des Neubaugebiets Haselnussweg in Wülfrath-Süd hat die Stadtverwaltung jetzt versichert, die Belange der Anwohner sehr ernst zu nehmen.

„Die Erschließungsfrage ist ein Aufreger-Themen in Wülfrath, neben der Hundesteuer und der Grundsteuererhöhung“, sagt Rainer Ritsche. Von der Gründung der Bürgerinitiative habe er erst am Vortag durch eine E-Mail erfahren; doch sei er froh, dass sich die Beschwerdeführer organisierten, weil man dann einen festen Ansprechpartner habe. Das wäre in diesem Fall wohl Uwe Püchel, der seine Gruppe via Videokonferenz vorgestellt hatte. Deren Forderung: Die Baufahrzeuge sollen nicht über die bisher geplanten Zufahrtstraßen fahren, da diese verkehrsberuhigte Bereiche seien, wo Kinder spielten und Hindernisse wie Poller und Straßenbäume im Weg stünden. Die Entfernung der Bäume oder des Spielplatzes an der Ecke Schlehenweg/Ulmenweg lehnt die Initiative ab. „Es ist Aufgabe der Stadt, uns andere Vorschläge zu machen“, so Uwe Püchel.