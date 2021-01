Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Infektionszahlen und Inzidenz gehen zurück

Kreis Mettmann Drei weitere Todesfälle meldete das Kreisgesundheitsamt für Montag. Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten, die Zahl der Neuinfektionen und auch der Inzidenzwert sinken.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1218 Infizierte, 45 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 100 (+5; 6 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Haan 83 (-3; 0 neu, 3 genesen), in Heiligenhaus 112 (-11; 0 neu, 11 genesen), in Hilden 136 (-11; 4 Neuerkrankungen, 14 genesen), in Langenfeld 133 (-3; 1 Neuerkrankung, 4 genesen), in Mettmann 113 (unverändert; 8 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Monheim 51 (unverändert; 1 Neuerkrankung), in Ratingen 179 (-11; 0 neu, 11 genesen), in Velbert 253 (-5; 4 Neuerkrankungen, 8 genesen) und in Wülfrath 58 (-6; 0 neu, 6 genesen).