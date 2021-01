Geschäftseröffnung : Wülfraths Innenstadt bekommt bald eine Baguetterie

Wülfrath Betreiberin Marion Weidtmann ist die erste Wülfrather Nutznießerin eines vom Land NRW aufgelegten Sofortprogramms, mit dessen Hilfe Leerstände in den Innenstädten beseitigt werden sollen.

(hup) Marion Weidtmann will spätestens zum 13. März an der Wilhelmstraße 181 eine Baguetterie eröffnen, mit zwei bis drei Tischen (für die Zeit nach Corona) zum Hinsetzen, schwerpunktmäßig aber mit Waren zum Mitnehmen: belegte Baguettes, Salate, Kaffee und Kaltgetränke. Mehr will sie derzeit noch nicht verraten, sie steckt noch mitten in den Vorbereitungen.