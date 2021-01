Bürgerprotest in Wülfrath : Haselnussweg: Anwohner besorgt wegen Baustellen-Verkehr

Wülfrath Bürgermeister Rainer Ritsche hatte in seinem Neujahrsgruß berichtet, die Erschließung sei noch in der Planung und werde durch ein Sicherheitsaudit begleitet. Die Anwohner im Gebiet Wülfrath Süd hat das nicht beruhigt.

Bürgermeister Rainer Ritsche hatte in seinem Neujahrsgruß berichtet, die Erschließung sei noch in der Planung und werde durch ein sogenanntes Sicherheitsaudit (systematische Ermittlung von Sicherheitsdefiziten bei Straßenbaumaßnahmen aus der Sicht aller Verkehrsteilnehmer) begleitet. Die Anwohner im Gebiet Wülfrath Süd hat das nicht beruhigt, im Gegenteil, wie Daniela Oppermann und Gabriela Blotko jetzt in einem Brief an die Redaktion berichten.