Wülfrath hofft auf Geld vom Land : Stadt beantragt Mittel für Sanierung von Straßen

Straßenschäden sind in vielen Kommunen ein Ärgernis. Das Land NRW will helfen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Zur Förderung wurden zwei Maßnahmen beantragt: Die Sanierung der Fahrbahndecke im Einmündungsbereich der Straße Dorfanger in Düssel und eines Teilstücks der Velberter Straße in Richtung Silberberger Weg.

(RP) Die Landesregierung hat zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes ein Investitionspaket für Kommunen beschlossen. Teilstück ist ein mit 50 Millionen Euro dotiert und bis Ende 2021 befristetes Sonderprogramm mit „Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“. „Die Stadt ist dem Förderaufruf für das Sonderprogramm gefolgt und hat jetzt einen Antrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt“, informiert Tiefbauamtsleiter Frank Klatte, und ergänzt: „Zur Förderung wurden zwei Maßnahmen beantragt: Die Sanierung der Fahrbahndecke im Einmündungsbereich der Straße Dorfanger in Düssel und eines Teilstücks der Velberter Straße in Richtung Silberberger Weg.“ Auf beiden Straßen sind die Fahrbahndecken teils so sehr verschlissen, dass Sanierungen dringend notwendig geworden sind. Bei der Erneuerung der Deckschichten handele es sich um Instandsetzungsmaßnahmen zum Erhalt des Gebrauchs- und Substanzwertes. Für beide Sanierungsmaßnahmen hat die Stadt Gesamtausgaben von 40.000 Euro veranschlagt und eine 85-prozentige Landesförderung von 34.000 Euro beantragt. Da viele Kommunen Fördermittel abrufen werden und die Fördersumme begrenzt ist, hofft die Stadt, dennoch berücksichtigt zu werden und Fördergelder für die beiden Maßnahmen der Straßendeckensanierung zu erhalten. Bei der Ratssitzung in der vergangenen Woche hatte Bürgermeisterin Claudia Panke bereits mitgeteilt, dass die Gelder des Förderprogramms doch noch potenziell zu Verfügung stehen würden. Das drohende Scheitern des Förderantrages hatte zuvor für Diskussionen gesorgt.