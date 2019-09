Baumaßnahme in Wülfrath : Kreisel: Ursprüngliche Verkehrsführung gilt wieder

Der Kreisverkehr in Wülfrath, kurz vor seiner Wiedereröffnung am 11. September 2019. Mit der Sperrung am vergangenen Wochenende zeigt sich die Stadt zufrieden - offen sind nur noch einige kleinere Arbeiten. Foto: Ina Schwerdtfeger

Wülfrath Mit der Vollsperrung des Kreisverkehrs am vergangenen Wochenende zeigt sich die Stadt Wülfrath zufrieden. Offen sind noch kleinere Arbeiten.

Sofern das Wetter mitspielt, sollen in der kommenden Woche die fehlenden Markierungen angebracht werden. Noch in dieser Woche sollen alle Beschilderungen, Absperrungen und Ampelanlagen abgebaut werden.

Die Stadt weist zudem darauf hin, dass die Verkehrsführung sowohl an der Parkstraße, als auch an der Alten Ratinger Landstraße in den ursprünglichen Stand zurück versetzt wurde. Für die Parkstraße gilt wieder ab Parkplatz „Angermarkt“ die Einbahnstraßenregelung. Für die Alte Ratinger Landstraße gilt, dass ab dem Parkplatz Trinkgut/Dänisches Bettenlager etc. in Richtung Mettmanner Straße wieder die Einbahnstraßenregelung installiert wurde.