Wülfrath : Lena Marie bekommt jetzt einen Assistenzhund

WÜLFRATH Das sieben Jahre alte Mädchen sitzt im Rollstuhl. Ihr größter Wunsch: ein Assistenzhund. Doch der ist sehr teuer. Jetzt kann ihr dieser Wunsch dank großzügiger Spender erfüllt werden.

„Mein Mann hat sie damals bei einer Freundin gesehen, bei der sie in Pflege war, und hat sich sofort in ihre Augen verliebt“, erinnert sich ihre Mutter. „Er ist nach Hause gekommen und hat zu mir gesagt: Ich habe heute so ein süßes, winziges Mädchen gesehen. Eigentlich habe ich nur Augen gesehen“. Lena lächelt, als sie die Geschichte der ersten Begegnung wieder hört. Ihre großen braunen Augen strahlen.