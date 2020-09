An(ge)dacht : Auf die Perspektive kommt es an

Mettmann/Wülfrath Zugegeben: Flugreisen sind zu Corona-Zeiten ins Gerede gekommen. Der erhebliche Schadstoffausstoß spielt dabei, so habe ich den Eindruck, weniger eine Rolle. Eher ist es die Virenverteilung durch die Lüftung im Flieger. Oder auch die sich ständig verändernden Ein- und Ausreisebestimmungen oder mögliche Quarantäneauflagen im Anschluss.

Urlauber haben diesen Sommer aufgrund der unsicheren Lage in manchen Ländern eine neue Leidenschaft für ihr Land entwickelt, von der See bis in die Berge: Attraktive innerdeutsche Ziele sind nahezu ausgebucht. Viele sind auch einfach zu Hause geblieben und haben ihre nächste Umgebung entdecken gelernt: Täler und Höhen in Neanderland, Niederberg, an Düssel, Wupper oder Ruhr. Mühlen, Höfe, alte Kirchen, Fachwerkhäuser fördern den Wechsel zur Zoomperspektive und wollen zu Fuß oder per Fahrrad erkundet werden.