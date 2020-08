Wülfrath : Claudia Panke: Die letzten Wochen als Bürgermeisterin in Wülfrath

Wülfrath Corona bescherte der ersten Bürgerin der Stadt noch eine letzte große Herausforderung, bevor sie im November das Amt an ihren Nachfolger übergibt.

Nach elf Jahren im Amt bricht nun für Claudia Panke das letzte Quartal als Bürgermeisterin an: „Es war eine sehr bereichernde, lebendige, auch herausfordernde Zeit.“ Im November hatte sie angekündigt, bei der Kommunalwahl am 13. September nicht mehr anzutreten: „Es war ein Entscheidungsprozess und nun gebe ich den Staffelstab weiter.“

Als zum Jahresbeginn zu lesen war, dass Panke ins Kuratorium der International School of Management berufen worden ist, vermuteten viele, dass dies ihr Anschlussjob sei. Es handelt sich jedoch um ein Ehrenamt in dem Hochschulnetzwerk, für das sie sich schon lange Jahre engagiert. In Wirklichkeit – man mag es kaum glauben – hat die Strategin für die Zeit nach ihrem Amtsende noch keinen festen Plan: „Ich bin auch neugierig, was die Zukunft bringen wird und freue mich darauf.“