Aus gesundheitlichen Gründen : Wülfrather Wehrleiter zieht sich zurück

Wülfrath Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wülfrath, Guido Großmann, zieht sich aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt und aus der Freiwilligen Feuerwehr zurück. Das teilte er jetzt den Mitgliedern der Feuerwehr schriftlich mit.

Ihm sei bewusst, schrieb Großmann, dass er mit seiner Entscheidung die Stadt vor die große Aufgabe stelle, die Freiwillige Feuerwehr Wülfrath neu aufzustellen. Ziel seiner Arbeit bei der Feuerwehr war der Bevölkerungsschutz für Bürger der Stadt, so Großmann. Er forderte seine Kameraden auf, nicht den Mut zu verlieren und weiter an ihrem Hobby festzuhalten. „Lasst die Bürger nicht im Stich, denn diese zählen auf Euch“, appelliert der zurücktretende Wehrleiter an die freiwilligen Feuerwehrleute.