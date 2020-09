Verkehrssicherheit vor Schulen : Aktion gegen Elterntaxis startet im Kreis

Mettmann Das Projekt soll Eltern dazu animieren, ihre Kinder zur Schule laufen zu lassen.

(RP) Pünktlich zum Start in das neue Schuljahr zeigte sich wieder das übliche Bild: Vor den Grundschulen bildeten sich lange Autoschlangen. Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, können ein ernstes Problem darstellen – auch in Mettmann. Der Kreis Mettmann startet deshalb eine neue Aktion, die für das Thema sensibilisieren soll. Landrat Thomas Hendele stellte jetzt an der Gemeinschaftsgrundschule Gruiten das Banner unter dem Motto „Wir wollen gehen! Zu Fuß statt Elterntaxi“ vor.