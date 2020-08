Wülfrath : Übergangslösung für Bahnhofsareal

Rundgang am ehemaligen Bahnhofsgelände in Wülfrath mit BM Kandidat Rainer Ritsche, der Ideen und Pläne erläutert Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Der unabhängige Bürgermeisterkandidat Rainer Ritsche spricht mit Jugendlichen über Zwischennutzung des alten Bahngeländes. Die Idee reichen von Grillplätzen bis Skate-Rampe.

Drei Grillplätze am Panorama-Radweg kann sich der unabhängige Bürgermeisterkandidat Rainer Ritsche auf dem ehemaligen Bahnhofsareal gut vorstellen. Was sonst noch gewünscht wird, wollte er am Samstag von Wülfrather Jugendlichen wissen, und lud zum Rundgang mit anschließender Diskussion ein.