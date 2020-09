Großes Interesse in Wülfrath : Sofortprogramm für Digitalisierung: „Stadt hat alles in die Wege geleitet“

Wülfrath Nach Kritik weist Kämmerer Rainer Rinsche auf den Unterschied zwischen dem Digitalpakt für Schulen und dem Soforthilfeprogramm des Landes hin.

(RP) Nach der jüngsten Schulausschuss-Sitzung ist Kämmerer Rainer Rintsche mehrfach auf das Thema Digitalisierung in Schulen angesprochen worden. Da das Interesse sehr groß war – was er als Vater von schulpflichtigen Kindern gut nachvollziehen kann – erläutert Ritsche noch einmal den Unterschied zwischen dem längerfristig angelegten sogenannten Digitalpakt und dem Soforthilfeprogramm des Bundes zur zügigen Digitalisierung der Schulen.

Laut Ritsche stehen der Stadt Wülfrath an Mitteln aus dem Digitalpakt inklusive des Eigenanteils insgesamt 612.000 Euro bis zum Jahr 2024 zur Verfügung. Davon dürfen maximal 125.000 Euro für digitale Endgeräte (25.000 Euro je Schule) verwendet werden. Die Verwaltung habe sich –wie es auch von den Grünen regelmäßig vorgeschlagen werde –für ein konzeptionelles Vorgehen entschieden: Aus den Medienkonzepten der einzelnen Schulen solle zusammen mit den Schulen ein mehrjähriger Medienentwicklungsplan für alle in städtischer Trägerschaft stehenden Schulen erarbeitet werden, erläutert Ritsche.

Aufgrund seiner Auswirkungen auf den Stellenplan bzw. das Haushaltsbudget der kommenden Jahre sei der Plan eine strategische Verabredung zwischen Rat und Verwaltung darüber, wie viel Geld pro Jahr in welche Digitalisierungsmaßnahmen gesteckt werde. Die Stadt investiere bereits seit Jahren in den digitalen Ausbau der Schulen. So verfügten beide weiterführenden Schulen über Glasfaseranschlüsse, im Gymnasium wurden die Unterrichtsräume weitgehend mit WLAN versorgt. In der Sekundarschule werde der vollständige WLAN-Ausbau derzeit umgesetzt. In den Grundschulen habe die Stadt zum Beispiel in die Anschaffung von interaktiven Whiteboards investiert.