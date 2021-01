Betrüger in Schiefbahn : Trickdiebe bestehlen 83-Jährigen

Symbolfoto. Foto: dpa/Friso Gentsch

Schiefbahn Ein 83 Jahre alter Mann aus Schiefbahn ist in seiner eigenen Wohnung von Trickdieben bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, klingelten zwei Unbekannte am Dienstag gegen 10.45 Uhr bei dem Senior, der an der Linsellesstraße in Schiefbahn wohnt, und wollten ein Angebot für Pflasterarbeiten abgeben.

Etwa zwei Wochen zuvor hatte ein Unbekannter bereits bei dem Senior geklingelt und Pflasterarbeiten angeboten. Doch der 83-Jährige hatte nicht sofort eingewilligt, sondern zunächst ein Angebot angefordert. Nachdem die beiden Unbekannten am vergangenen Dienstag die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte der 83-Jährige fest, dass Geld aus seinem Portemonnaie gestohlen worden war. Die Kriminalpolizei hat die die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 02162 3770.

(RP)