Restmülltonnen blieben ungeleert stehen : Müllabfuhr in Willich ruckelt teilweise noch immer

Seit Jahresbeginn sind in Willich PreZero-Fahrzeuge unterwegs. Foto: PreZero

Willich In der Vorwoche waren in Willich und Neersen insgesamt rund 600 Restmülltonnen nicht am eigentlichen Abfuhrtag, sondern teils erst einige Tage später abgeholt worden. Der neue Abfallentsorger PreZero versprach Besserung.

Auch in der zweiten Woche, in der der Abfallentsorger PreZero die Restmülltonnen im Willicher Stadtgebiet leert, läuft noch nicht alles rund. Am Montag war der Stadtteil Schiefbahn an der Reihe, und wieder blieben einige Tonnen ungeleert stehen. Ganz so schlimm wie in der vergangenen Woche war es aber laut Stadtsprecher Michael Pluschke nicht.

In der Vorwoche waren in Willich und Neersen insgesamt rund 600 Restmülltonnen nicht am eigentlichen Abfuhrtag, sondern teils erst einige Tage später abgeholt worden. In der Folge hatte es auf Einladung des Willicher Bürgermeisters Christian Pakusch (CDU) ein Krisengespräch mit der PreZero-Geschäftsführung gegeben, bei dem Geschäftsführer Hartmut Winck Besserung versprach.

„Es ruckelt noch deutlich, aber es wird besser“, sagt Stadtsprecher Pluschke auf Nachfrage. Kollegen vom Team Abfall der Stadt bestätigen, dass auch die Dispo bei PreZero rund um die Uhr alles tue, um die noch bestehenden Probleme in den Griff zu bekommen. Inzwischen seien passende Fahrzeuge im Einsatz, die Fahrer seien in ständigem Austausch mit der Dispo, um bei Fehlern nachzusteuern. „Trotzdem laufen halt noch einige Dinge schief, die sich aber wie immer beim Wechsel eines Entsorgers auch einspielen müssen – aber PreZero und unser Team Abfallwirtschaft arbeiten gemeinsam daran, die noch bestehenden Probleme möglichst zeitnah abzustellen“, verspricht Pluschke.

„Derzeit sind wir im Sammelgebiet mit sieben Fahrzeugen unterwegs, die bei der Erfassung für die notwendige Geschwindigkeit sorgen“, teilt PreZero-Pressesprecher Boris Ziegler mit. Auch das Prozedere bei der EGN in Viersen, wo PreZero das gesammelte Material abkippt, spiele sich sukzessive ein – „die Wartezeiten haben sich verkürzt“.