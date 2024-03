Blaulicht in Meerbusch Falscher Wasserwerker stiehlt Geld, Schmuck und Pistole

In Strümp ist ein 81-jähriger Mann Opfer eines Trickdiebs geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 35- bis 40-jähriger vermeintlicher Mitarbeiter der Stadtwerke Meerbusch am Dienstag. 11. März, gegen 13.30 Uhr an der Straße „Am Haushof“ bei dem Senior geklingelt und erklärt, er müsse Kontrollen wegen eines Wasserrohrbruchs vornehmen. Im Badezimmer schraubte er den Siphon des Waschbeckens ab und forderte den Senior auf, Wasser durch den Duschkopf der Badewanne laufen zu lassen. Unter dem Vorwand, ein Ventil holen zu müssen, verließ der südländisch aussehende Mann mit dunklen, zum Dutt gebundenen Haaren, das Bad.