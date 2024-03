Schulen in Willich Weitere Nachmeldungen am St.-Bernhard-Gymnasium

Eigentlich waren die Bewerbungsfristen für die Schulen im Willicher Stadtgebiet bereits abgelaufen. Doch noch waren nicht alle Kinder, die einen Platz für eine weiterführende Schule suchten, versorgt. „Darum haben wir mit der Stadt gesprochen und angeboten, noch einmal einen Nachmeldetermin zu veranstalten“, erzählt der Leiter des St.-Bernahrd-Gymnasiums in Schiefbahn, Andreas Päßler. So gab es am Freitag nochmals eine Möglichkeit, sich an der Schule in Schiefbahn zu bewerben.