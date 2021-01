Nabu-Aktion : Stunde der Wintervögel – ein Protokoll aus Willich

Willich Der Nabu hat bundesweit unter dem Titel „Stunde der Wintervögel“ zur Zählung der Vögel im eigenen Garten aufgerufen. Als neugieriger Gartenbesitzer will man es dann doch mal genau wissen: Wer treibt sich eigentlich zwischen den Beeten herum?

Der Garten ist am Sonntagmorgen – vom Wetter abgesehen – bestens vorbereitet: Im Vogelfutterhaus sind die Bestände an Gerstenkörnern und Sonnenblumenkernen aufgestockt worden, der Meisenring ist noch recht frisch und der Nistkasten ist noch wie frisch nach dem Kauf und wartet auf neugierige Vögel für den Erstbezug. Außerdem lockt in Nachbars Garten eine weitere Futterstation diverse Piepmätze an.