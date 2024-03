Jugendsport in Schiefbahn Kleine Kinder, großer Ball zur Fußball-EM

Die Willicher Kitas haben jüngst allesamt Post erhalten, die zu einem ganz besonderen Event einlädt. Angeregt von der Schiefbahner DRK Kita Bauhaus und organisiert vom Sportclub Schiefbahn 08 geht am 7. Juni das erste Kita-Fußballturnier in Willich los. Alle Kitas sind eingeladen Mannschaften aufzustellen und bei dem kostenfreien Angebot mitzumachen. Das Turnier steht dabei unter dem Vorzeichen der Fußball-Europameisterschaft, die am 14. Juni startet. „Wir haben uns gedacht, dass jede teilnehmende Kita ein Land vertritt. Beim Turniereinlauf spielen wir die entsprechende Nationalhymne ein“, sagt Norbert Kothen, der beim Sportclub Schiefbahn 08 für die Bambinis von ein bis sechs Jahren verantwortlich ist.