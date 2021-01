Mögliche Gefährdung der Luftsicherheit : Polizei-Großeinsatz am Gladbacher Flughafen

Polizei-Großeinsatz am Gladbacher Flughafen

Mönchengladbach Ein Mitarbeiter der Airport-Feuerwehr hatte Verdächtige beobachtet, die über einen Zaun kletterten. Zur Fahndung nach ihnen wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Drei Männer, die über einen Zaun am Mönchengladbacher Flughafen geklettert sind, haben in der Nacht zum Montag einen Großeinsatz ausgelöst. Wie Armin Roggon, Sprecher der Bundespolizei, mitteilte, hatte ein Mitglied der Flughafenfeuerwehr die drei Verdächtigen beobachtet, wie sie verbotswidrig auf das Gelände drangen. Der Zeuge verständigte die Bundespolizei. Zur Nahbereichsfahndung wurde – wegen einer möglichen Gefährdung der Luftsicherheit – später auch die Landespolizei sowie ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera hinzugezogen.

Durch das große Polizeiaufgebot habe man verhindern wollen, dass Flugzeuge oder die Start- und Landebahn beschädigt oder manipuliert werden und so Menschen in der Folge in Lebensgefahr geraten können, erklärte Roggon. Schadstellen seien aber bislang nicht gefunden worden.