Einführung nach Neersener Schlossfestspiele Historische Uhr am Neersener Schloss ist repariert

Ein englisches Sprichwort sagt: „A broken clock is right twice a day“, also, etwas frei übersetzt, eine kaputte Uhr zeige zweimal am Tag die richtige Zeit an. Auch wenn sich dieses im Normalfall nicht unbedingt auf Uhren selbst, sondern auf stetig gleiche Voraussagen bezieht, die irgendwann einmal zutreffen müssen: Auf die Turmuhr am Neersener Schloss war dieser Satz zuletzt zutreffend. Denn die Uhr war defekt und zeigte vieles an – nur nicht die korrekte Uhrzeit. Das ist nun wieder anders, denn in einer aufwendigen Reparatur wurde die alte Weule-Uhr nun von Uhrmachermeister Lucas Stevens und seinem Team wieder instand gesetzt.