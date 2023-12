Weihanchtsmarkt in Neersen Gute Stimmung rund ums Schloss

Wenn in Neersen Parkplatznot herrscht, ist Weihnachtsmarkt vor und rund ums Virmondsche Schloss. Das war auch in diesem Jahr so. Auch diesmal war der Weihnachtsmarkt, den die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Neersen organisiert, wieder ein Publikumsmagnet. Dass es einige Stände weniger waren als im Vorjahr, fiel kaum auf.