Nach einem den Nationalsozialismus verherrlichenden Vorfall Projektwoche gegen Diskriminierung am St.-Bernhard-Gymnasium

Dass man Hand in Hand gegen Diskriminierung steht, machten die Schüler mit dem einfachen Zeichen des Händehaltens deutlich. Die Abschlussworte Päßlers erinnerten in ihrer Form an die berühmte Rede von Martin Luther King von 1963. Nur sprach Päßler statt Träumen von Wünschen: „Ich habe den Wunsch, dass es vollkommen normal ist zu sagen, Stopp: Das ist nicht in Ordnung. Ich habe den Wunsch, dass wir weiterhin ein Klima etablieren, in dem wir zwar mutig sind, zugleich jedoch keinen Mut brauchen, wenn wir gehört werden wollen.“ Für die Zukunft hat er zudem den Wunsch, dass es künftig jährlich einen solchen Tag geben soll. Ein Tag, an dem die Schulgemeinde ein Zeichen setzt und deutlich macht, was gewollt ist und was nicht. Ein Tag, der zeigt, wo Linien verlaufen, die nicht überschritten werden dürfen.