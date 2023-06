Autofahrer wollte links abbiegen Radfahrerin in Anrath verletzt

Willich · Eine 67-jährige Radfahrerin aus Willich ist am Donnerstag bei einem Unfall an der Straße Am Malbauer in Willich-Anrath verletzt worden.

02.06.2023, 13:02 Uhr

Bei dem Unfall wurde die Radfahrin leicht verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Laut Polizei war ein Krefelder (32) gegen 11.20 Uhr mit seinem Auto auf der Straße Am Malbauer in Richtung Viersener Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Viersener Straße schaute er nicht ordnungsgemäß und stieß mit der Radfahrerin zusammen, die Vorfahrt hatte. Die Frau fuhr mit ihrem Rad auf dem Radweg der Viersener Straße in Richtung Willich-Neersen. Es kam zum Zusammenstoß, die 67-Jährige stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde sie leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

(biro)