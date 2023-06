Naturschutz Stadt Willich warnt vor Mähroboter-Einsatz

Wer aber doch auf Letzteren zurückgreifen will und einen Roboter einsetzt, der solle ein paar Faustregeln bedenken. „Lassen sie den Roboter so wenig wie möglich fahren. Je häufiger er unterwegs ist, desto mehr gewöhnen sich Tiere an das Geräusch, und der Fluchtinstinkt wird ausgeschaltet. Lassen Sie ihn tagsüber fahren und setzen Sie, wenn Sie die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, auf ein neues Modell mit guter Sensorik“, sagt er. „Und vielleicht machen Sie doch einmal das Experiment und sparen eine Ecke aus. Vielleicht gefällt es Ihnen ja, und es wird noch einfacher in der Pflege“, schlagen Hormes und Sandrock unisono vor.