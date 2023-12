Denkmäler in Kempen Ein Adelssitz auf dem Acker

Serie | Kempen · Kempen ist reich an historischen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten. In einer Serie stellen wir ausgewählte Denkmäler in der Stadt vor. Diesmal: das Haus am Acker 1.

13.12.2023 , 17:00 Uhr

Ursprünglich war das Haus Am Acker 1 wohl der städtische Wohnsitz eines Landadeligen. Foto: Norbert Prümen

Von Hans Kaiser