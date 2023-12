Aktion in Willich Kinder gestalteten Weihnachtskarten des Bürgermeisters

Aus der einen Karte werden jetzt allerdings vier – zu groß war die sprichwörtliche „Qual der Wahl“ angesichts der eingesandten und offensichtlich mit viel Liebe gestalteten Werke. 15 Bilder kommen nun nach Auswahl in Kollagen zum Einsatz, vier verschiedene Karten wurden in der Hausdruckerei im Schlosskeller layoutet und gedruckt, und ein Gedicht des deutschen Schriftstellers, und Dichters Reiner Kunze kommt auch in die Karte: Eine Bürgerin, die von der Aktion gelesen hatte und von der Idee des Bürgermeisters, die Kinder einzubinden, begeistert war, schickte Pakusch ein in die Zeit passendes Gedicht zu – Pakusch nahm es spontan in die Karte auf.