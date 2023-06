Der Nabu Willich appelliert Jungvögel nicht mitnehmen

Noch schwieriger sei aber, die dauerhafte Verantwortung zu bewältigen. „Wir hatten mal einen Mann, der eine junge Schwalbe aufgezogen hatte. Er rief uns an und fragte, was er tun könne. Nach acht Jahren wolle er endlich einmal in Urlaub fahren, aber die Bindung des Vogels sei so stark, dass ein Wegfahren nicht möglich sei. Mit ins Flugzeug könne er das Tier aber natürlich auch nicht nehmen. Man muss sich bewusst sein, wie groß die Verantwortung ist, die man übernimmt“, betont Sandrock.