Schützenfest in Clörath Clörather Schützen starten am Wochenende ins Schützenfest

Das diesjährige Schützenfest der St. Johannes Schützengesellschaft 1662 Clörath-Vennheide beginnt wieder mit dem Schüler- und Jugendprinzenschießen an Fronleichnam auf der Schießanlage Meier. Bis Montag ziehen die Schützen, geführt von König Andreas Tives, durch die Straßen der Honschaft. Der König hat langjährige Kontakte zum Schützenwesen: Vor 40 Jahren begann er seinerzeit in Mönchengladbach. „Ich bin seit 31 Jahren glücklich verheiratet und stolzer Vater zweier erwachsener Kinder“, beschreibt er sich. Er arbeitet als Verwaltungsbeamter beim Land NRW und lebt seit 1994 in Anrath. 2017 trat er den St.-Johannes-Schützen bei und betreut für diese Homepage und soziale Netzwerke. Seit 2021 ist er Vizepräsident des Vereins, denn er wolle nicht nur zusehen, sondern mitarbeiten. Für ihn ist es wichtig, dass ein Schützenverein nicht nur Bier trinkt und feiert, sondern sich auch sozial engagiert. Deswegen sammelt das Königshaus Spenden für eine soziale Institution.