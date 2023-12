Tradition in Neukirchen-Vluyn CDU und SPD dominieren Bürgermeister-Pokalschießen

Angemeldet zum diesjährigen Bürgermeister-Pokalschießen in Neukirchen-Vluyn hatten sich laut städtischer Pressestelle rund 30 Personen. Doch wegen zumeist krankheitsbedingter Absagen kamen am 30. November nur zwei Frauen und 16 Männer ins Schützenheim des SV Neukirchen 06, um an dem Traditionswettbewerb teilzunehmen.