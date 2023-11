Wachwechsel im Bürger-Schützenverein Grimlinghausen Andreas Seiler wird neuer Schützenpräsident in Grimlinghausen

Der Grenadierzug „Immer lustig“ darf sich auf Verstärkung freuen, denn Walter Däubener kehrt als Marschierer in die Gemeinschaft zurück, die den gebürtigen Hessen vor Jahren als spätberufenen Schützen aufgenommen hatte. Zwischen damals und der Rückkehr in die Reihe liegen 23 Jahre, in denen der Arzt in Diensten der Uniklink Düsseldorf im Komitee (seit 2000) und als Präsident (seit 2009) Verantwortung für den Bürger-Schützenverein Grimlinghausen trug. Dessen Mitglieder dankten ihm am Freitag und wählten ihn in der Jahreshauptversammlung zum Ehrenpräsidenten.