Schützenverein Weckhoven Dieter Moll zieht sich aus Amt des Präsidenten zurück

Wichtigstes Thema der Versammlung war der Bericht der Arbeitsgruppe Schützenfest. Die regt unter anderem an, dass zukünftig am letzten Tag des Schützenfestes das Jungschützenschießen, das Preisvogelschießen und das Königsschießen abgehalten werden sollen. Der Oberstehrenabend soll dann ab 2025 ein kombinierter Oberst- und Königsehrenabend sein. Dem Vorschlag wurde mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Nun geht es in die konkrete Planung für die neuen Abläufe, die zum Teil schon 2024 gelten.