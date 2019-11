Netzwerk Schiefbahn : Niederheider Bürger können weiter mitarbeiten

Schiefbahn Zu einer Ergebnispräsentation lädt die Quartiersmanagerin im Netzwerk Schiefbahn, Jeannette Gniot, für Donnerstag, 28. November, ab 18.30 Uhr in den Niederheiderhof ein.

Nach der Quartiersbegehung im Juni wurde ein Fragebogen an die über 60 Jahre alten Bewohner in Niederheide verschickt. Die Ergebnisse sollen jetzt als Grundlage der nächsten Schritte präsentiert werden. Das Netzwerk Schiefbahn ist ein Baustein des städtischen Konzeptes „Miteinander leben und altern in Willich“ und richtet sich an den Bedürfnissen und Ideen der Bürger aus.