Fahrzeuge für die Feuerwehr : Drei Schlüssel für den Löschzug Clörath

Bürgermeister Josef Heyes (von links), Wehrführer Thomas Metzer, Löschzugführer Michael Schmitz und Pfarrer Markus Poltermann nahmen die Einweihung der drei neuen Fahrzeuge für den Löschzug Clörath vor. Foto: Kurt Lübke

Anrath Gleich drei neue Fahrzeuge hat der Löschzug Clörath der Freiwilligen Feuerwehr Willich: eine Drehleiter, ein Mannschaftstransportbus und ein Wechsellader-Lkw.

Aller guten Dingen sind drei. Diese Aussage bewahrheitet sich für den Löschzug Clörath. In sein Gerätehaus sind gleich drei neue Fahrzeuge eingezogen, die jetzt während einer Einweihungsfeier von Pfarrer Markus Poltermann eingesegnet wurden. Neu dazugekommen sind eine Drehleiter M23L, ein Wechsellader-Lkw und ein Mannschaftstransportbus.

Für die Stadt Willich ist es damit die dritte Drehleiter im Stadtgebiet. Sowohl der Löschzug Schiefbahn als auch der Löschzug Willich besitzen bereits eine. Dass die Clörather nun auch eine Drehleiter ihr Eigen nennen können, hat seinen Ursprung in den Bebauungsplänen für die Ortsteile Neersen und Anrath: Dort wird es künftig mehr mehrgeschossige Häuser geben. Da es immer auch einen zweiten Rettungsweg geben muss, wenn ein Treppenhaus zum Beispiel wegen eines Brandes nicht mehr passierbar ist, fiel die Entscheidung für die Neuanschaffung.

Info Löschzug Clörath hat 42 aktive Mitglieder Mitglieder Aktuell zählt der Löschzug Clörath der Freiwilligen Feuerwehr Willich 42 aktive Mitglieder. Er besteht seit 1926. Fahrzeuge Neben den drei neuen Fahrzeugen sind ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF20), ein Löschgruppenfahrzeug (LF20) sowie die beiden Abrollcontainer Schlauch und MANV vor Ort untergebracht. Jugendfeuerwehr Im Clörather Feuerwehrgerätehaus ist seit 1995 auch die Jugendfeuerwehr beheimatet.

Die Anfahrt der Drehleitern aus Willich und Schiefbahn nimmt in einem Notfall zu viel Zeit in Anspruch. Die Entscheidung für den Standort Clörath resultiert aus der Tatsache, dass von diesem Feuerwehrgerätehaus sowohl Anrath als auch Neersen gleichermaßen schnell angefahren werden können. Die neue Drehleiter hat eine Rettungshöhe von 23 Metern. Sie kann auf dieser Höhe zwölf Meter weit ausgefahren werden. Mit der Neuanschaffung erfüllt die Stadt Willich die Vorgaben des Gesetzgebers.

Der Wechsellader-Lkw ersetzt hingegen seinen 23 Jahre alten Vorgänger, der seinerzeit bereits gebraucht gekauft worden war. Der Wechsellader wird, je nach Bedarf, dazu genutzt, den Abrollbehälter für Schläuche oder den Abrollbehälter mit dem Material für einen Massenanfall von Verletzten an die Einsatzstelle zu bringen. Erfahrene Feuerwehrleute wechseln den Container innerhalb weniger Minuten. Zudem wird der Lkw als Fahrschulfahrzeug für die Lkw-Klasse C genutzt.

Auch der neue Mannschaftstransportbus löst seinen in die Jahre gekommenen Vorgänger ab. Das Fahrzeug bietet ausreichend Platz für acht Feuerwehrleute in voller Montur sowie Fahrer. Mit Dreipunktgurten, Umfeldbeleuchtung im Ausstiegsfeld und Transportsicherung bietet das Fahrzeug den ehrenamtlichen Helfern Sicherheit auf dem Weg zum und am Einsatzort.

„Die Notwendigkeit der Anschaffungen ist gegeben. Es ist kein Spielzeug, sondern bedeutet Sicherheit für alle Bürger“, betonte Willichs Bürgermeister Josef Heyes bei der feierlichen Übergabe der großen symbolischen Schlüssel für die Fahrzeuge an den Clörather Löschzugführer Michael Schmitz. Im gleichen Atemzug lobte Heyes die Feuerwehrleute, die allzeit bereit seien, in den Einsatz zu gehen. Willichs Feuerwehrchef Thomas Metzer dankte dem Löschzug Clörath für die Bereitschaft, die Drehleiter in seinem Feuerwehrgerätehaus zu stationieren. „Ich möchte Dank und Anerkennung aussprechen für die Zeit, die die Feuerwehrmitglieder in Schulungen investiert haben, um das neue Gerät entsprechend bedienen zu können“, sagte Metzer.