Quartiersentwicklung : Stadt sucht Mitmacher für Schiefbahn

Schiefbahn Für die Quartiersentwicklung soll es eine eigene Homepage geben: Bürger können mitmachen.

Wer sich also für das Geschehen in Schiefbahn interessiert, gerne Texte schreibt und fotografiert wäre ein perfektes Mitglied für das künftige Redaktionsteam. Quartiersentwicklerin Jeannette Gniot (die Quartiers­entwicklerin Jeannette Neubauer hat geheiratet, heißt nun Gniot und ist ab sofort unter der E-Mail-Adresse j.gniot@caritas-viersen.de zu erreichen): „Zum Einstieg in das Thema wird ein kostenloser Workshop über das Forum Seniorenarbeit angeboten, zu dem zwei ehrenamtliche Interessenten mitkommen können: Es geht um das Basiswissen zum Aufbau und zur Gestaltung unserer Homepage.“ Der Workshop läuft von Oktober bis Januar mit Terminen in Bochum (7. und 8. Oktober, 18. November und 13.Januar); für die ehrenamtlichen Teilnehmer entstehen keinerlei Kosten.